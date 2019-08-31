Меркель рассказала, что будет после ее ухода

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после ухода в отставку может вернуться к научной деятельности.

"Все университеты, которые присвоили мне почетную докторскую степень, услышат вновь обо мне после того, как я уйду с поста канцлера", — сказала Меркель, выступая в субботу, 31 августа, в школе менеджмента в Лейпциге. Слова канцлера приводит "Интерфакс".

Ангела Меркель находится во главе правительства Германии с 2005 года. Ранее она сообщила, что после следующих выборов в Бундестаг, которые пройдут в 2021 году, не будет больше заниматься политикой. В конце 2018 года Меркель также ушла с поста лидера Христианско-демократического союза (ХДС). Ее преемником стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Состояние здоровья Меркель в последнее время вызывает вопросы. С начала лета у нее было уже несколько приступов неконтролируемой дрожи. Сначала это объясняли обезвоживанием, потом психосоматикой. Однако достоверной информации о том, что происходит канцлером, до сих пор нет.