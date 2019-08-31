МАКС побил собственный рекорд посещаемости

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 установил новый абсолютный рекорд по количеству посетителей за один день: в субботу, 31 августа, выставку посетили 203 тысячи человек. Несколько часов назад сообщалось о более чем 173 тысячах посетителей.

В пятницу — первый день, когда МАКС-2019 был открыт для массового посещения, — на авиасалоне побывали свыше 103 тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД, никаких серьезных происшествий зафиксировано не было. Безопасность на авиасалоне обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии, пишет ТАСС.

МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. В авиасалоне участвуют 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.