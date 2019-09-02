Книги о Гарри Поттере изъяли из католической школы: священник посчитал заклинания реальными

Ученики одной из католических школ в США больше не смогут брать в библиотеке книги о Гарри Поттере. С соответствующей инициативой выступил пастор Дэн Рихилл.

Как сообщает Mirror, из школьной библиотеки изъяты все части книг о Гарри Поттере. Такое решение принято после того, как пастор провел консультации с экзорцистами в США и Риме. Те пришли к выводу, что многочисленные заклинания, описанные в книге, несут риск и способны вызвать злых духов к человеку, читающему данный текст.

Рихилл разослал родителям учеников соответствующее письмо. В нем он отметил, что книги представляют магию как и добром, так и злом, но на деле это "хитрый обман".

Речь идет о католической школе Святого Эдуарда в Нашвилле. Заведующая учебным учреждением пояснила, что пастор имеет полномочия принимать подобные решения. Отмечается, что в то же время родители могут разрешать детям читать книги о Гарри Поттере дома — на это запрета нет.

Ранее сообщалось, что первое издание книги о мальчике-волшебнике, содержащее несколько опечаток, было продано на аукционе Hansons за 34,5 тысячи долларов.