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2 сентября 201922:55 Антон Подковенко

На одной полке с Пелевиным. Книга супруги иркутского губернатора стала гвоздем регионального фестиваля

На одной полке с Пелевиным. Книга супруги иркутского губернатора стала гвоздем регионального фестиваля

Правда ли то, что мы видим по телевизору? Как выглядит будничный день государственного чиновника? И что они делают для нас, простых граждан? Интригующие вопросы в аннотации, на которые тут же обещает дать ответы автор книги под названием "Замужем за губернатором".

Наталья Левченко — супруга губернатора Иркутской области. А по совместительству, как выяснилось, еще и писатель. Причем, надо полагать, крупный. Ведь издание только вышло из печати, а уже оказалось представлено, ни много ни мало, на Международном книжном фестивале в регионе.

К тому же на прилавке рядом с двумя последними романами Виктора Пелевина. Очевидно, подбирали соседство исходя из того, что масштабы авторов под стать друг другу. Вот только если у Виктора Олеговича — стабильно фантастика, сатира и абсурд, то у госпожи Левченко, как утверждается, все серьезно.

Судя по все той же аннотации — ничего кроме фактов. В первую очередь, о самом региональном главе. С его до сих пор не полностью реализованным потенциалом, твердыми жизненными принципами и, вдобавок ко всему, романтичным характером. В общем, получается какой-то неземной идеал.

585 рублей за историю красного губернатора Сергея Левченко глазами его жены. Название книги недвусмысленное. Да и сам текст тоже. Пока в сети только небольшой отрывок ходит, но зато какой. Хоть по ролям читай. Особенно запомнился ответ "дорогого губернатора" супруге, мол, "я просто работаю, и все".

"Кто захочет прочитать, понять, тот прочитает, поймет, заплатит деньги. Я ее никому не раздаю, никаких подарков не делаю, чтобы распиарить себя или его. Родился этот импульс благодаря тому, что я видела, как он взялся за эту работу, с каким жаром, какое у него было горячее желание сделать нашу область лучше", — говорит автор.

Книга Натальи Левченко сейчас главный мем иркутской блогосферы. К попытке написать идеальный портрет чиновника отнеслись без иллюзий.

"Эта книга — сугубо пиар Сергея Левченко. Это воспринимается в Иркутске с усмешкой. Город Иркутск задыхался в этом году от дыма лесных пожаров, и губернатор довольно прохладно реагировал, пока его федеральный центр не заставлял объявить режим ЧС. У нас были наводнения, и там тоже власть показала свою нерасторопность. В этой ситуации, это не лучший само-пиар", — считает политический обозреватель Галина Солонина.

На Международном книжном фестивале в Иркутске, который был совсем недавно, "Замужем за губернатором" не то, чтобы стала хитом продаж, но книжку покупали. Скоро она, судя по всему, в магазинах появится.

"Сергей Георгиевич Левченко готовится к 2020 году. У нас выборы в 2020 году и, видимо, чтобы придать себе, я не знаю, как это назвать, лоска что ли, вышла вот эта книга. Она должна была придать какое-то человеческое лицо, а получилось в стиле юмора. Я, когда прочитал вот это вот окончание, что губернатор два года забывает, что он губернатор, то ли у него с памятью не в порядке, то ли с психикой", — говорит общественный деятель Сергей Угляница.

Больше всего иркутских политологов удивило то, что книга — не фейк, не чья-то шутка, а реальное сочинение. И, как иронизируют читатели, похоже, правда написанное Натальей Левченко. Может, только слегка подредактировали. Язык инфантильный, невыразительный. Жена губернатора по образованию юрист, человеком публичным себя не считает, и книжек до этого не выпускала.

"Цитировать это будут точно. Другой вопрос — в каком ключе? Потому что фейсбучное сообщество уже отсмеялось по этому поводу. Думаю, что иркутское сообщество, с его критическим довольно подходом ко всему, будет смеяться еще долго, чем московское. В плане языка — это очень слабая попытка что-то описать. Довольно странно, конечно, что книга лежала рядом с пелевинскими на иркутском книжном фестивале", — заявила политтехнолог Алена Август.

Уже есть анонс второй книги про иркутского губернатора, пишут блогеры со ссылкой опять-таки на жену губенатора. Говорят, может, дальше про сына будет, или про дочь, или про тещу главы региона. Но пока литературное наследие Левченко впечатляет не больше, чем его дела на госслужбе.

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