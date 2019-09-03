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3 сентября 201921:24 Елена Ерофеева

Зеленский получил карманный парламент

Зеленский получил карманный парламент

Верховная рада Украины в свой второй рабочий день нового созыва предложила сократить число депутатов сразу на 150 человек — с 450 до 300. Вопрос сокращения должен решить Конституционный суд. Но очевидно, не только он. Депутаты сегодня лишили себя неприкосновенности и расширили полномочия президента. Нынешний — Зеленский — присутствовал в зале и аплодировал. Бывший — Порошенко — после такого голосования отказался добровольно явиться на очередной допрос. И с учетом снятия неприкосновенности, свое положение усугубил.

Его ждали в Государственном бюро расследований. Допрос Порошенко был назначен на 10 утра. Народ собрался, Петр Алексеевич — не пришел. Только его адвокат.

"Есть такая формулировка: уважительная причина неявки. Мы полагаем, что работа в парламенте — это уважительная причина", — сообщил Игорь Головань, адвокат Петра Порошенко.

Под куполом Верховной рады ему больше не спрятаться от уголовной ответственности. Сегодня в парламенте приняли закон о снятии депутатской неприкосновенности. И Порошенко тоже голосовал.

"Фракция "Европейская солидарность" будет голосовать за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, законопроект, который был внесен мною, пятым президентом Украины", — заявил Порошенко.

Голосовать иначе он не мог. Надо было "за слова ответить". Ведь снять неприкосновенность с депутатов так и осталось обещанием за все пять лет его президентства. Закон тогда потерялся в насыщенной повестке Верховной рады. О нем вспомнили лишь в канун выборов.

Зеленский тоже обещал — покончить с кастой неприкосновенных. Пропустить это важное голосование он не мог.

"Украинские депутаты сделали, действительно, гениальное открытие: они изобрели вечный двигатель. Вечный двигатель политической жизни. Работает очень просто: сначала кандидаты в депутаты обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосование, потом народ забывает. А на следующих выборах у кандидатов снова есть, что обещать. Это работает уже 20 лет", — напомнил Зеленский.

Из основного закона убрали фразу: депутатам гарантируется неприкосновенность. И еще один пункт: нардепы не могут быть привлечены к уголовной ответственности без согласия Рады. При этом Зеленский обещает, что за политическую позицию преследования не будет.

Отмену неприкосновенности не поддержала только одна фракция — вторая по численности в парламенте — "Оппозиционная платформа — За жизнь". Они не против самого закона. Но юридически процедура нарушена.

"Мы можем получить от основного закона рожки и ножки. Основной закон — Конституция Украины — это то, что является незыблемым", — пояснил Виктор Медведчук, представитель фрации.

Отмена неприкосновенности депутатов должна проходить вместе с отменой неприкосновенности президента Украины.

Виктор Медведчук считает, что президент после принятия этого закона получает неограниченную власть над депутатами. Хороший инструмент давления на непослушных, то есть несогласных. Верховная рада превратится в хоровое пение под управлением дирижера Зеленского.

Полномочия самого Зеленского, как главы государства, расширят. Теперь он будет назначать руководителей Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований.

Теперь вся власть сосредоточится в руках президента: карманный парламент, ручное правительство, подконтрольные ему следственные органы. Слуга и хозяева меняются ролями.

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