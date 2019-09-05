Выселенный из временного жилья онкобольной сочинец получил квартиру

Онкобольной сочинец, который был решением суда выселен из временного жилья, получил новую квартиру. Распоряжение об этом отдал мэр города Анатолий Пахомов. Сочинец и его супруга будут проживать в Хостинском районе, уточняет агентство "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что онкобольной сочинец и его жена проживали в маневренном фонде – пансионате "Нептун", так как их участок был изъят для постройки олимпийских объектов. Затем пансионат был выставлен на продажу, а жильцов выселили на улицу. Омбудсмен Краснодарского края Сергей Мышак назвал эту историю "чудовищной".

В настоящее время сочинец получает все необходимое лечение. Он уже побывал в новой квартире и оценил условия проживания. Мебель, постельное белье и предметы первой необходимости супругам предоставила мэрия.