Три человека оказались под обломками рухнувшей пятиэтажки в Подмосковье

В Сергиево-Посадском районе Подмосковья обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, которое в этот момент разбирали рабочие. Под завалами, по данным "Интерфакса", оказались три человека.

ЧП произошло в поселке Новая Шурма, где раньше располагался детский лагерь "Солнышко" (по другим данным, принадлежавший министерству приборостроения СССР пансионат "Дружба"). По информации регионального управления МЧС, рухнуло одно крыло давно заброшенной пятиэтажки.

Разбирали здание шесть рабочих, трое из них оказались под завалами. Общая площадь обрушения составила 64 квадратных метра.

Работающие на месте спасатели опасаются, что рухнет и другое крыло здания. На место вызваны кинологи.