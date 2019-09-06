Август в сентябре: от Белого до Черного моря хозяйничает антициклон, а на Дальнем Востоке тайфун

Солнечную, сухую и тихую погоду обещает на европейской части России теплый антициклон. Он протянулся от Белого до Черного моря. Температура 7 и 8 сентября будет соответствовать климатическим нормам не начала сентября, а начала августа.

Сухо, солнечно и тепло в Черноземье, отмечает Центр погоды ФОБОС. В Брянске, Воронеже и Курсе будет 26-28 градусов тепла. Солнечной погода будет в Поволжье. В Астрахани и Волгограде те же 26-28 градусов, в Нижнем Новгороде. Пензе, Саранск и Чебоксарах – 21-24 градуса выше нуля. В Казани и Йошкар-Оле – от 19 градусов до 21. Осадков не ожидается.

На юге сохраняется жаркая погода. Но в горах прогремят грозы, пройдут ливни. В Нальчике и Владивостоке будет 16-18 градусов. 26-28 градусов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону, а в Ялте и Симферополе – 28-30 градусов.

На Русском Севере дожди пройдут только на Кольском полуострове, здесь станет больше плотных облаков. Дождь в Мурманске пройдет при температуре 10-13 градусов, 16-18 градусов ожидается в Сыктывкаре и Архангельске, а в Вологде воздух прогреется до 18-20 градусов тепла.

В Санкт-Петербурге осадков не ожидается, в Северной столице будет 18-21 градус. А Первопрестольной, которая отмечает день рождения, ожидается переменная облачность, но осадков не будет. В Москве температура днем 23-25 градусов, а ночью – 12-14.

Облачно, но обойдется без существенных осадков на Южном Урале. В Уфе до 18 градусов тепла, чуть прохладнее в Челябинске и Екатеринбурге – 14-16 градусов.

Циклон оказывает влияние на погоду в Западной Сибири. В Омске временами будет идти дождь, температура будет не выше 15-17 градусов. Без существенных осадков в Новосибирске. Температуры в выходные будет расти с 16-18 градусов в субботу до 19-21 градуса в воскресенье.

А погоду на Дальнем востоке определит тайфун. Он принесен в регион затяжные дожди. Но они будут теплыми. Температура в 20 градусов будет сохраняться в Благовещенске, Хабаровске и Владивостоке.