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6 сентября 201917:41

Юрия Петерсона похоронят на Хованском кладбище

Московский комсомолец

Церемония прощания с певцом и музыкантом Юрием Петерсоном состоится 9 сентября на Хованском кладбище в Москве. Тело артиста кремируют.

Траурная церемония начнется в 10:00 по московскому времени в ритуальном зале при крематории Хованского кладбища, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя ансамбля "Пламя".

Юрий Петерсон умер в четверг, 5 сентября, на 72-м году жизни. Он скончался после продолжительной болезни — онкологии. Больше всего артист запомнился исполнением песен "Вся жизнь впереди", "Снег кружится", "Идет солдат по городу". Петерсон был участником коллективов "Поющие гитары", ВИА "Пламя", "Самоцветы".

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