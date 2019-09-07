Паводковая ситуация в Комсомольске-на-Амуре продолжает осложняться

По состоянию на утро субботы, 7 сентября, по местному времени уровень воды в реке Амур у города Комсомольска-на-Амуре поднялся на семь сантиметров, превысив опасный на 1,5 метра. Сейчас в зоне подтопления находится 121 индивидуальный дом, 369 приусадебных участков, дождевыми и грунтовыми водами подтоплен подтоплен 231 подвал многоквартирных домов.

Представитель местной администрации отметил, что сложившаяся ситуация может осложниться из-за циклона, который по прогнозам достигнет города вечером в воскресенье, передает ТАСС.

В настоящее время ливневая канализация в Комсомольске-на-Амуре закрыта уже две недели, чтобы не пустить в город воду реки, а установленным на улицах насосным группам будет трудно быстро справиться с большим объемом воды.