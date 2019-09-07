США хотят, чтобы Россия стала "более нормальной" страной

Изменить свое поведение и вести себя "как более нормальная страна", разделяющая западные ценности, предлагает России глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, "было бы прекрасно", если бы Россия вела себя в соответствии с правилами и нормами, установленными Западом и странами НАТО.

Это — лучший способ двигаться вперед, концентрируясь не на разногласиях, а на том, в чем Россия и Запад сходятся, отметил Эспер на пресс-конференции в Париже. Пока же, по мнению главы Пентагона, Россия продолжает содействовать нестабильности, нарушая территориальную целостность своих соседей.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект и что отталкивать Россию от Европы – большая стратегическая ошибка. По его мнению, не в интересах Франции оставаться в войне позиций с Россией, как и выступать по отношению к России с позиции слабого, передает РИА Новости.

Ранее Эспер заявил, что США планируют разработать и разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности. Россия не приветствует этот шаг, так как он контрпродуктивен и разрушает систему международной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что Россия ввела односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Однако если Штаты начнут разворачивать подобное оружие, то Россия, по словам Путина, найдет симметричный ответ.