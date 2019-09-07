РПЦ продолжит консультации с "русским экзархатом"

Русская православная церковь не откажется от попыток обсуждения перспектив "русского экзархата" в Европе, который на общем собрании в субботу, 7 сентября, в Париже не смог собрать необходимого числа голосов для воссоединения с РПЦ.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в Московской патриархии, большинство участников этого собрания проголосовало за переход в Московский патриархат. Однако, согласно уставу Архиепископии православных приходов русской традиции в Западной Европе, положительное решение может быть принято только в том случае, если его поддержат две трети проголосовавших. Результаты голосования предполагают проведение дальнейших консультаций, добавил источник.

Со своей стороны, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов заявил, что священнослужители и общины Архиепископии, которые выразят желание перейти в РПЦ, будут в нее приниматься. "Сколько их, какая организационная форма будет наиболее соответствовать новой ситуации, предстоит определить", — приводит слова Балашова ТАСС.

"Русский экзархат" в Западной Европе был частью Московского патриархата до революционных событий в России. В конце ноября 2018 года Константинополь принял одностороннее решение о роспуске "русского экзархата". Его духовенству и верующим было предложено перейти в подчинение местных греческих архиереев. С этим решением Архиепископия не согласилась и теперь обсуждает варианты своего будущего.

Архиепископия имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.