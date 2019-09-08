Джонсон дымится и теряет силы

Автор: Дмитрий Киселёв

Британский премьер Борис Джонсон, похоже, сильно просчитался и перехитрил сам себя. Недавно он придумал отправить парламент на вынужденные каникулы- с 10 сентября и до середины октября — лишив законодателей возможности обсуждать и влиять на Brexit. Поняв, что часики тикают быстрее, парламентарии поспешили высказать все, что наболело и премьер-министру, и друг другу. Дело было в Палате общин, куда явился Джонсон. Сарказм лился рекой. Все старались перекричать друг друга под дружное улюлюканье зала. А обмен изощренными оскорблениями быстро перешел в выражения, которые на телевидении принято запикивать.

Перессорились все. В итоге Палата общин приняла законопроект о переносе Brexit с 31 октября на 31 января 2020 года. Законопроект оперативно одобрила Палата лордов. По данным агентства Reuters, британская королева должна подписать документ 9 сентября. Таким образом, по закону, Борис Джонсон лишается возможности вывести Великобританию из Евросоюза в ранее назначенный срок — до 31 октября и как он хотел — без сделки.

С другой стороны Ла-Манша — в Евросоюзе — просто наслаждаются униженной и просто смешной Великобританией, которая так долго любила выкручивать Брюсселю руки. Сейчас ЕС уже не намерен делать никаких уступок Лондону. А когда Борис Джонсон заявляет, что, скорее, "окажется мертвым в канаве", чем задержит Brexit, в Брюсселе просто молча ждут, мол, угроза не так уж и страшна.

Вообще, дискуссия в Лондоне поставила вопрос о том, сколь все же демократично государственное устройство британского общества. Какой-то лгунишка Борис Джонсон. Все же помнят, как, будучи министром иностранных дел, он утверждал, что яд "Новичок", которым якобы отравлены Скрипали, имеет российское происхождение и это факт, доказанный военной лабораторией в Портон-Дауне. Чуть позже руководитель этой самой лаборатории прямо опроверг Бориса Джонсона, заявив, что русский след не доказан.

Так вот, какой-то лгунишка и интриган Борис Джонсон, никем, по сути, не избранный, ведь за него как премьер-министра проголосовали лишь 50 тысяч ленов Консервативной партии Великобритании, этот самый Борис Джонсон с соломенной головой готов вести Британию в неизвестность, не зная, что будет потом. Нормально? Как складывается все сейчас на Туманном Альбионе?

Автор: Александр Хабаров

Прошедшая неделя для британского правительства была крайне неприятной. Три крупных поражения в парламенте и потеря там большинства. Если такая динамика сохранится, то нынешний премьер-министр Борис Джонсон рискует ненадолго задержаться в резиденции, куда он совсем недавно переехал.

побьет антирекорд премьер-министра Джорджа Кэннига, который в 1827 году занимал свой пост всего 119 дней. Выходной глава кабинета провел в королевской резиденции Балморал в Шотландии вместе со своей девушкой Кэрри Саймондс. До этого Борис Джонсон "воспользовался" Елизаветой Второй, заставив ее на месяц приостановить работу парламента. Но оказалось, что премьер-министр попал в собственноручно расставленную сеть.

Разъяренные депутаты отобрали у правительства власть парламенте. Против Джонсона голосовали не только оппозиционные лейбористы, но и его же однопартийцы-консерваторы. Среди них — внук Черчилля сэр Николас Сомс.

"Я беспокоюсь за Консервативную партию. Она становится похожей на секту под названием Brexit. И меня очень огорчает, что Борис, вместо того чтобы стать фигурой, объединяющей нацию, полностью поглощен этой одержимостью Brexit", — сказал Сомс.

Один из консерваторов — бывший министр Филипп Ли — прямо во время выступления Джонсона демонстративно перешел на сторону оппозиции и уселся на скамейку рядом с лидером либерал-демократов.

"Если весь проект под названием Brexit означает игнорирование фактов, которые представляют эксперты, если это означает игнорирование принципов демократии, мнения парламента, то каждый честный человек должен посмотреть в зеркало и сказать себе: я не хочу в этом участвовать", — считает Ли.

Всех мятежников, а их набралось больше двадцати человек, Джонсон немедленно отлучил от Консервативной партии. Бывший министр Рори Стюарт получил соответствующее уведомление по sms. В политической культуре Лондона разом стерлись все грани. Проигрывающий Джонсон начал оскорблять Джереми Корбина — лидера крупнейшей оппозиционной партии страны.

"Я знаю, что господин Корбин очень волнуется о наших торговых сделках с США, но в этом зале я вижу только одного хлорированного цыпленка, и он сидит на скамейке напротив меня", — сказал Джонсон.

Он обзывался с подтекстом. Известно, что дезинфицировать курятину хлором в Европейском Союзе запрещено, но такая продукция может появиться в Великобритании после Brexit, когда между Лондоном и Вашингтоном будет подписано новое торговое соглашение.

Но вопрос, когда будет и будет ли вообще Brexit, опять повис в воздухе. Парламент запретил Джонсону выводить страну из Евросоюза без соглашения. Правительство Джонсона предложило провести досрочные выборы за две недели до 31 октября, даты, на которую намечен Brexit. Опросы показывают, что правящие консерваторы сейчас популярнее лейбористов на 7%, так что они вполне могут рассчитывать на победу, чтобы устранить все, что им мешает. Поддержать Джонсона готов лидер партии Brexit Найджел Фарадж.

Разгоряченный Джонсон отчаянно пытался вызвать на бой своего оппонента. Даже задействовал коронное словцо Маргарет Тэтчер. "Господин Корбин призывает активистов парализовать движение в городах. И ради чего? Какой будет слоган, чего мы хотим? Отсрочки. Когда мы это хотим? Мы не знаем. Такая у него политика", — сказал Джонсон.

"Полностью бесхребетный цыпленок" — эту фотографию Консервативная партия запустила через соцсети. Но не зря газета Sun назвала Джереми Корбина "самой опасной курицей в стране". Лейбористы заблокировали досрочные выборы, отказавшись от участия в голосовании.

В этом бодании с парламентом Джонсон заметно теряет силы. После изгнания части депутатов-консерваторов его кабинет министров стал правительством меньшинства. Это значит, что условия диктует оппозиция. Если премьер-министр до 19 октября не договорится с Евросоюзом о новых условиях выхода, то он будет обязан ехать за отсрочкой в Брюссель. Джонсон делать это категорически отказывается.

Премьер-министр при этом не отвечает на вопросы о возможной отставке. Из его лагеря пробрасывают призывы не обращать внимания на принятый депутатами закон о запрете жесткого Brexit, но за такой поступок можно оказаться в тюрьме.

Джонсон утверждает, что без угрозы жесткого Brexit заключить новое соглашение с Евросоюзом маловероятно, — там будут понимать, что идти на уступки смысла нет. Европейские чиновники утверждают, что, пообещав свой вариант сделки, Лондон ничего нового до сих пор не предложил, поэтому до просьбы об отсрочке наиболее очевидным остается выход Великобритании без соглашения.

"Обеспокоенность огромная! Мнения людей абсолютно разделены. Причем каждый отстаивает свое. Brexit — это катастрофа. В Великобритании сейчас огромное предубеждение в отношении иностранцев, особенно граждан ЕС. Это просто немыслимо для демократии. Но, к сожалению, в эту сторону мы идем. Беда в том, что звучащая из уст политиков риторика эти настроения только подогревает", — говорят англичане.

Во втором квартале этого года британская экономика впервые за последние шесть лет сократилась 0,2%. Это падение связывают здесь с неопределенностью вокруг Brexit. Дальнейшее сокращение будет означать рецессию.

"Новый премьер-министр ослепил многих из вас своей клоунадой. Но если вам нравятся клоуны, то лучше сходить в цирк, а не ставить их во главе страны", — считает Джон Макдоннел, канцлер казначейства Лейбористкой партии.

Газеты цитируют очередной перл Джонсона, который во внутреннем правительственном документе позволил себе назвать "зубрилой" бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона. Оба они учились в аристократичной школе Итон, а затем в Оксфордском университете. Кэмерон предложил провести референдум о Brexit и стал его первой жертвой. На этой же теме погорела его преемница Тереза Мэй. Теперь дымится Джонсон. В Великобритании спорят о том, кого из этой троицы считать худшим премьер-министром. Конкуренция жесткая, но в этом бесславном состязании нынешний глава кабинета, по оценкам британской прессы, без пяти минут фаворит.