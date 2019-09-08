Live

Тема:

Brexit 34 минуты назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
8 сентября 201921:21

Джонсон дымится и теряет силы

Джонсон дымится и теряет силы

Автор: Дмитрий Киселёв

Британский премьер Борис Джонсон, похоже, сильно просчитался и перехитрил сам себя. Недавно он придумал отправить парламент на вынужденные каникулы- с 10 сентября и до середины октября — лишив законодателей возможности обсуждать и влиять на Brexit. Поняв, что часики тикают быстрее, парламентарии поспешили высказать все, что наболело и премьер-министру, и друг другу. Дело было в Палате общин, куда явился Джонсон. Сарказм лился рекой. Все старались перекричать друг друга под дружное улюлюканье зала. А обмен изощренными оскорблениями быстро перешел в выражения, которые на телевидении принято запикивать.

Перессорились все. В итоге Палата общин приняла законопроект о переносе Brexit с 31 октября на 31 января 2020 года. Законопроект оперативно одобрила Палата лордов. По данным агентства Reuters, британская королева должна подписать документ 9 сентября. Таким образом, по закону, Борис Джонсон лишается возможности вывести Великобританию из Евросоюза в ранее назначенный срок — до 31 октября и как он хотел — без сделки.

С другой стороны Ла-Манша — в Евросоюзе — просто наслаждаются униженной и просто смешной Великобританией, которая так долго любила выкручивать Брюсселю руки. Сейчас ЕС уже не намерен делать никаких уступок Лондону. А когда Борис Джонсон заявляет, что, скорее, "окажется мертвым в канаве", чем задержит Brexit, в Брюсселе просто молча ждут, мол, угроза не так уж и страшна.

Вообще, дискуссия в Лондоне поставила вопрос о том, сколь все же демократично государственное устройство британского общества. Какой-то лгунишка Борис Джонсон. Все же помнят, как, будучи министром иностранных дел, он утверждал, что яд "Новичок", которым якобы отравлены Скрипали, имеет российское происхождение и это факт, доказанный военной лабораторией в Портон-Дауне. Чуть позже руководитель этой самой лаборатории прямо опроверг Бориса Джонсона, заявив, что русский след не доказан.

Так вот, какой-то лгунишка и интриган Борис Джонсон, никем, по сути, не избранный, ведь за него как премьер-министра проголосовали лишь 50 тысяч ленов Консервативной партии Великобритании, этот самый Борис Джонсон с соломенной головой готов вести Британию в неизвестность, не зная, что будет потом. Нормально? Как складывается все сейчас на Туманном Альбионе?

Автор: Александр Хабаров

Прошедшая неделя для британского правительства была крайне неприятной. Три крупных поражения в парламенте и потеря там большинства. Если такая динамика сохранится, то нынешний премьер-министр Борис Джонсон рискует ненадолго задержаться в резиденции, куда он совсем недавно переехал.

побьет антирекорд премьер-министра Джорджа Кэннига, который в 1827 году занимал свой пост всего 119 дней. Выходной глава кабинета провел в королевской резиденции Балморал в Шотландии вместе со своей девушкой Кэрри Саймондс. До этого Борис Джонсон "воспользовался" Елизаветой Второй, заставив ее на месяц приостановить работу парламента. Но оказалось, что премьер-министр попал в собственноручно расставленную сеть.

Разъяренные депутаты отобрали у правительства власть парламенте. Против Джонсона голосовали не только оппозиционные лейбористы, но и его же однопартийцы-консерваторы. Среди них — внук Черчилля сэр Николас Сомс.

"Я беспокоюсь за Консервативную партию. Она становится похожей на секту под названием Brexit. И меня очень огорчает, что Борис, вместо того чтобы стать фигурой, объединяющей нацию, полностью поглощен этой одержимостью Brexit", — сказал Сомс.

Один из консерваторов — бывший министр Филипп Ли — прямо во время выступления Джонсона демонстративно перешел на сторону оппозиции и уселся на скамейку рядом с лидером либерал-демократов.

"Если весь проект под названием Brexit означает игнорирование фактов, которые представляют эксперты, если это означает игнорирование принципов демократии, мнения парламента, то каждый честный человек должен посмотреть в зеркало и сказать себе: я не хочу в этом участвовать", — считает Ли.

Всех мятежников, а их набралось больше двадцати человек, Джонсон немедленно отлучил от Консервативной партии. Бывший министр Рори Стюарт получил соответствующее уведомление по sms. В политической культуре Лондона разом стерлись все грани. Проигрывающий Джонсон начал оскорблять Джереми Корбина — лидера крупнейшей оппозиционной партии страны.

"Я знаю, что господин Корбин очень волнуется о наших торговых сделках с США, но в этом зале я вижу только одного хлорированного цыпленка, и он сидит на скамейке напротив меня", — сказал Джонсон.

Он обзывался с подтекстом. Известно, что дезинфицировать курятину хлором в Европейском Союзе запрещено, но такая продукция может появиться в Великобритании после Brexit, когда между Лондоном и Вашингтоном будет подписано новое торговое соглашение.

Но вопрос, когда будет и будет ли вообще Brexit, опять повис в воздухе. Парламент запретил Джонсону выводить страну из Евросоюза без соглашения. Правительство Джонсона предложило провести досрочные выборы за две недели до 31 октября, даты, на которую намечен Brexit. Опросы показывают, что правящие консерваторы сейчас популярнее лейбористов на 7%, так что они вполне могут рассчитывать на победу, чтобы устранить все, что им мешает. Поддержать Джонсона готов лидер партии Brexit Найджел Фарадж.

Разгоряченный Джонсон отчаянно пытался вызвать на бой своего оппонента. Даже задействовал коронное словцо Маргарет Тэтчер. "Господин Корбин призывает активистов парализовать движение в городах. И ради чего? Какой будет слоган, чего мы хотим? Отсрочки. Когда мы это хотим? Мы не знаем. Такая у него политика", — сказал Джонсон.

"Полностью бесхребетный цыпленок" — эту фотографию Консервативная партия запустила через соцсети. Но не зря газета Sun назвала Джереми Корбина "самой опасной курицей в стране". Лейбористы заблокировали досрочные выборы, отказавшись от участия в голосовании.

В этом бодании с парламентом Джонсон заметно теряет силы. После изгнания части депутатов-консерваторов его кабинет министров стал правительством меньшинства. Это значит, что условия диктует оппозиция. Если премьер-министр до 19 октября не договорится с Евросоюзом о новых условиях выхода, то он будет обязан ехать за отсрочкой в Брюссель. Джонсон делать это категорически отказывается.

Премьер-министр при этом не отвечает на вопросы о возможной отставке. Из его лагеря пробрасывают призывы не обращать внимания на принятый депутатами закон о запрете жесткого Brexit, но за такой поступок можно оказаться в тюрьме.

Джонсон утверждает, что без угрозы жесткого Brexit заключить новое соглашение с Евросоюзом маловероятно, — там будут понимать, что идти на уступки смысла нет. Европейские чиновники утверждают, что, пообещав свой вариант сделки, Лондон ничего нового до сих пор не предложил, поэтому до просьбы об отсрочке наиболее очевидным остается выход Великобритании без соглашения.

"Обеспокоенность огромная! Мнения людей абсолютно разделены. Причем каждый отстаивает свое. Brexit — это катастрофа. В Великобритании сейчас огромное предубеждение в отношении иностранцев, особенно граждан ЕС. Это просто немыслимо для демократии. Но, к сожалению, в эту сторону мы идем. Беда в том, что звучащая из уст политиков риторика эти настроения только подогревает", — говорят англичане.

Во втором квартале этого года британская экономика впервые за последние шесть лет сократилась 0,2%. Это падение связывают здесь с неопределенностью вокруг Brexit. Дальнейшее сокращение будет означать рецессию.

"Новый премьер-министр ослепил многих из вас своей клоунадой. Но если вам нравятся клоуны, то лучше сходить в цирк, а не ставить их во главе страны", — считает Джон Макдоннел, канцлер казначейства Лейбористкой партии.

Газеты цитируют очередной перл Джонсона, который во внутреннем правительственном документе позволил себе назвать "зубрилой" бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона. Оба они учились в аристократичной школе Итон, а затем в Оксфордском университете. Кэмерон предложил провести референдум о Brexit и стал его первой жертвой. На этой же теме погорела его преемница Тереза Мэй. Теперь дымится Джонсон. В Великобритании спорят о том, кого из этой троицы считать худшим премьер-министром. Конкуренция жесткая, но в этом бесславном состязании нынешний глава кабинета, по оценкам британской прессы, без пяти минут фаворит.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

21:32

ДТП в Дзержинске: пострадали 6 взрослых и 3 ребенка

20:33

Инцидент в Шереметьеве: комментарии прокуратуры и "России"

20:31

Единый день голосования: предварительные результаты

20:14

Президенты России и Франции обсудили Украину и Иран

20:09

Завершились выборы в регионах московского часового пояса

19:44

Голунов получил "Камертон"

19:43

Boeing "России" прервал вылет из Москвы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Единый день голосования: предварительные результаты

Единый день голосования: предварительные результаты

1 час назад
Президенты России и Франции обсудили Украину и Иран

Президенты России и Франции обсудили Украину и Иран

1 час назад
Инцидент в Шереметьеве: комментарии прокуратуры и "России"

Инцидент в Шереметьеве: комментарии прокуратуры и "России"

1 час назад

Трансляции

Единый день голосования в субъектах РФ

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 9 сентября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Все время что-то происходило: Вышинский рассказал, как несколько раз возвращался в тюрьму

Все время что-то происходило: Вышинский рассказал, как несколько раз возвращался в тюрьму

1 час назад
Джонсон дымится и теряет силы

Джонсон дымится и теряет силы

32 минуты назад
Это просто космос какой-то: как Москва гуляла на День города

Это просто космос какой-то: как Москва гуляла на День города

34 минуты назад
Шок-контент: как делают фейки про выборы

Шок-контент: как делают фейки про выборы

1 час назад
Встреча с жителями Тулуна: к Путину вышли тысячи человек

Встреча с жителями Тулуна: к Путину вышли тысячи человек

1 час назад
Киселёв: это не оппозиция, а смутьяны

Киселёв: это не оппозиция, а смутьяны

1 час назад
ВЭФ: рекорд, специальный вопрос и старейший политик мира

ВЭФ: рекорд, специальный вопрос и старейший политик мира

38 минут назад
76-летие освобождения Донбасса: ВСУ обстреляли Знамя Победы

76-летие освобождения Донбасса: ВСУ обстреляли Знамя Победы

17 минут назад
Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram

Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram

4 часа назад
Голунов получил "Камертон"

Голунов получил "Камертон"

2 часа назад
Минпросвещения объяснило Лебедеву, зачем нужен "Русский родной язык"

Минпросвещения объяснило Лебедеву, зачем нужен "Русский родной язык"

1 час назад
Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным

Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным

1 час назад
Вратарь "Спартака" Селихов снова повредил ахилл

Вратарь "Спартака" Селихов снова повредил ахилл

1 час назад
"Торпедо" одержало очередную победу и укрепило лидерство

"Торпедо" одержало очередную победу и укрепило лидерство

1 час назад
Президент Бразилии прооперирован

Президент Бразилии прооперирован

2 часа назад
КХЛ. Минское "Динамо" перебросало "Спартак" в результативном триллере

КХЛ. Минское "Динамо" перебросало "Спартак" в результативном триллере

2 часа назад
Скандал с махинациями: глава Nissan хочет уйти

Скандал с махинациями: глава Nissan хочет уйти

2 часа назад
США обвинили в стремлении создать зону безопасности для террористов

США обвинили в стремлении создать зону безопасности для террористов

3 часа назад
Семак: Кокорин – один из лучших в России, хочу его возвращения в "Зенит"

Семак: Кокорин – один из лучших в России, хочу его возвращения в "Зенит"

3 часа назад
Танкер Adrian Darya продал нефть во время рейса

Танкер Adrian Darya продал нефть во время рейса

3 часа назад
Последствия фатального ДТП с дорожными рабочими в Подмосковье сняли на видео

Последствия фатального ДТП с дорожными рабочими в Подмосковье сняли на видео

3 часа назад
Леклер из Ferrari выиграл Гран-при Италии, Квят сошел

Леклер из Ferrari выиграл Гран-при Италии, Квят сошел

3 часа назад
Сэнфорд попробует забрать у Трампа кресло президента

Сэнфорд попробует забрать у Трампа кресло президента

4 часа назад
РКН и ЦИК сообщили о политической рекламе в Facebook и Google в день выборов

РКН и ЦИК сообщили о политической рекламе в Facebook и Google в день выборов

4 часа назад
Луценко объяснил, почему Цемаха не выдали Нидерландам

Луценко объяснил, почему Цемаха не выдали Нидерландам

5 часов назад
Георгий Гахария утвержден премьером Грузии

Георгий Гахария утвержден премьером Грузии

5 часов назад
Надоела волокита: слон сбежал в белорусскую деревню и был задержан милиционерами

Надоела волокита: слон сбежал в белорусскую деревню и был задержан милиционерами

5 часов назад
Стало известно о дефекте американских термоядерных бомб и боеголовок

Стало известно о дефекте американских термоядерных бомб и боеголовок

5 часов назад
Иран продолжит сокращать обязательства

Иран продолжит сокращать обязательства

6 часов назад
Откровения пилота: еда для президента и "дичайшая болтанка"

Откровения пилота: еда для президента и "дичайшая болтанка"

6 часов назад
За лето французская жара убила полторы тысячи человек

За лето французская жара убила полторы тысячи человек

6 часов назад
"Более нормальная страна": Пушков ответил Эсперу

"Более нормальная страна": Пушков ответил Эсперу

7 часов назад
МВД Крыма возглавил генерал-майор Каранда

МВД Крыма возглавил генерал-майор Каранда

7 часов назад
Следком показал обломки вертолета, пропавшего месяц назад под Дудинкой

Следком показал обломки вертолета, пропавшего месяц назад под Дудинкой

7 часов назад
После президентского разноса чиновники рассчитывают на похвалы от граждан

После президентского разноса чиновники рассчитывают на похвалы от граждан

7 часов назад
"Барселона" собирается удержать Месси пожизненным контрактом

"Барселона" собирается удержать Месси пожизненным контрактом

8 часов назад
Песков признался, что не знает всех секретов Путина

Песков признался, что не знает всех секретов Путина

8 часов назад
Индия внесла аванс за российское оружие

Индия внесла аванс за российское оружие

8 часов назад
Песков о мирном договоре с Японией: пока решение найти не удалось

Песков о мирном договоре с Японией: пока решение найти не удалось

8 часов назад
В эфире украинского телеканала Катамадзе призналась россиянам в любви

В эфире украинского телеканала Катамадзе призналась россиянам в любви

8 часов назад
В Москве продолжают дорожать самые дешевые квартиры

В Москве продолжают дорожать самые дешевые квартиры

9 часов назад
Новая МРТ "видит" молекулярные изменения в мозге

Новая МРТ "видит" молекулярные изменения в мозге

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку