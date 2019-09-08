Голунов получил "Камертон"

Премией Союза журналистов России "Камертон" единогласным решением жюри награжден Иван Голунов. Об этом объявил Дмитрий Муратов — председатель жюри премии, учрежденной СЖР в память об убитой в 2006 году Анне Политковской.

Церемония награждения прошла в Международный день солидарности журналистов в Большом зале Московской консерватории, передает ТАСС. По словам устроителей премии, "Камертон" присуждается за профессиональное мастерство, за мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, за честность, достоинство, гражданскую ответственность и человеческое сострадание.

Дело журналиста Ивана Голунова минувшим летом вызвало скандал. 6 июня полицейские задержали его на Цветном бульваре в столице, обнаружив у него при личном досмотре около четырех граммов наркотического средства метилэфедрона. В полиции также заявили об обнаружении еще 5 граммов наркотиков в квартире, которую снимает журналист.

Против Голунова было возбуждено уголовное дело. Сам он свою вину отрицал. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс.

11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, его освободили. После этого по ходатайству министра внутренних дел президент России уволил начальника УВД по Западному административному округу (ЗАО) города Москвы Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрия Девяткина. Позднее рапорт об отставке подал и начальник полиции, замначальника УВД ЗАО Москвы Игорь Петухов. Также из органов внутренних дел были уволены четыре сотрудника УВД по Западному административному округу Москвы.



"Этот приз не только Ивану, но и всему гражданскому обществу нашей страны, которое в этом году ощутило себя по-новому", — сказал на церемонии вручения "Камертона" председатель СЖР Владимир Соловьев. Иван Голунов поблагодарил жюри, сказав, что эта награда — для всех, кого коснулось его дело, и что он не хотел бы, чтобы в такой же ситуации оказался кто-либо еще.