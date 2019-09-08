Швейцарская сборная расправилась с командой Гибралтара

В Сьоне прошел отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 между командами группы D – сборными Швейцарии и Гибралтара. Швейцарцы одержали победу 4:0.

Хозяева смогли забить первый мяч только на 37 минуте. Отличился Деннис Закария. Но еще до перерыва швейцарцы смогли отличится еще дважды. Голы на счету Адмира Мехмеди и Рикардо Родригеса. Во втором тайме сборная Швейцарии ограничилась одним голом, который записл на свой счет Марио Гавранович.

Еще один матч в группе D между сборными Грузии и Дании завершился нулевой ничьей. Лидирует в группе сборная Ирландии, у которой 11 очков после 5 встреч. На два очка меньше у датчан. Швейцарцы набрали 8 очков. 4 очка у сборной Грузии. Команда Гибралтара проиграла все встречи.

В группе F завершилась встреча между сборными Румынии и Мальты. Румыны довольствовались скромной победой 1:0. Единственный гол на счету Джордже Пушкаша. Румыны набрали 10 очков в 6 встречах и вышли на третье место. Столько же у шведов, но после 5 матчей. Лидируют с 15 очками испанцы. 8 очков у сборной Норвегии, 3 у команды Мальты и 0 у сборной Фарерских островов.