Дебошир разбил бутылки о голову посетителя магазина в Клину

Житель подмосковного Клина устроил в супермаркете жестокую расправу со знакомым, разбив о его голову две бутылки, сообщили в региональном управлении МВД. Хулиган попал в объектив камеры наблюдения.

Кровавая сцена разыгралась утром в магазине на улице Чайковского, куда 37-летний мужчина заглянул после ночной смены. В винном отделе он заметил знакомого, который украл у него переносную музыкальную колонку, и немедля переключился в режим мстителя. Схватив с прилавка бутылку, мужчина нанес противнику сокрушительный удар по голове, а затем еще один, но уже другой бутылкой. Пострадавший решил не дожидаться третьего замаха и быстро унес ноги, а буян еще несколько минут разгуливал по супермаркету, распугивая посетителей.

Пострадавший отделался легкими травмами, хотя следы крови на полу в магазине говорили о тяжелых повреждениях.

Подозреваемого задержали, свой поступок он объяснил тем, что оппонент незадолго до стычки украл у него переносную музыкальную колонку. Теперь хулигану грозит до семи лет лишения свободы, суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.