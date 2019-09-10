О необходимости прививок родителей будут оповещать по телефону

В Москве запустили первый электронный реестр детских прививок. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы, система будет оповещать родителей с помощью СМС и email-рассылки о необходимости этих процедур и негативных последствиях отказа от прививок.

Кроме того, данная система позволит не только сохранять информацию о сделанных процедурах, но и указывать причины, по которым ребенок не был привит, передает РИА Новости.

В департаменте также пояснили, что данный сервис важен еще и тем, что позволяет адресно информировать родителей о необходимости привить ребенка.

Все данные о профилактических прививках детей уже со 2 сентября поступают в единую медицинскую информационно-аналитическую систему.

Как сказал глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, теперь в столице "есть достоверная, прозрачная информационная система, которая наглядно показывает ситуацию с проведением прививок детям и риски возникновения инфекций в школьных и дошкольных группах".

По его словам, в базе содержатся данные прививочных карт более 1,9 миллиона детей.

Теперь, благодаря электронному паспорту прививок, медики будут видеть информацию о всех прививках в онлайн-режиме и смогут планировать, сколько детей и от каких инфекций нужно вакцинировать.

Москва стала первым регионом, в котором создана подобная единая электронная база данных всех прививок, включающая 150 наименований вакцин, зарегистрированных России.

Ранее сообщалось, что департамент образования Москвы предложил законодательно закрепить возможность отказа в приеме в школу на очное обучение детей, у которых нет медицинских карт и которые не сделали все необходимые прививки, однако ряд экспертов эту инициативу подверг критике.