В Москве пьяный дебошир ножом ранил собаку на поводке и подал заявление о нападении

В московском поселке Новоподрезково разгорелся конфликт между семейной парой, выгуливающей ротвейлера, и нетрезвым мужчиной.

По словам хозяев, первоначально этот мужчина подошел к собаке стал тыкать ей в морду семечки. Животное огрызнулось, и тогда хулиган взялся за нож, заботливо поднесенный ему подругой.

Дебошир наступал, размахивая оружием, хозяева оттаскивали нервно лающую собаку. Мужчине удалось несколько раз ткнуть ножом животное, находившееся на поводке у владельца. В это же время подрались хозяйка пса и подруга нетрезвого агрессора.

По информации пресс-службы УМВД по городу Химки, собака получила ранения, в ветеринарной клинике ей оперативно оказали всю необходимую помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", с дебошира на время проведения следственных мероприятий взята подписка о невыезде.

В свою очередь, мужчина с ножом подал на хозяев собак встречное заявление о нападении животного.

Следует отметить, что ротвейлер не состоит в списке пород, которые надлежит с 2020 году выгуливать исключительно в наморднике.