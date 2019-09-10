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Проблемы в банках 48 минут назад

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10 сентября 201920:16

Братья Ананьевы заочно арестованы по делу "Промсвязьбанка"

Басманный суд Москвы арестовал бывшего совладельца "Промсвязьбанка" Дмитрия Ананьева, которого вместе со старшим братом Алексеем обвинили в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Это заочный арест на два месяца. Он вступит в силу, если Ананьева выдадут России из-за рубежа или же задержат на российской территории. Ранее суд заочно избрал такую же меру пресечения и его брату Алексею Ананьеву.

Решение огласила судья Юлия Сафина, сообщает телеканал "Россия 24". Против братьев-банкиров Алексея и Дмитрия Ананьевых были возбуждены уголовные дела об особо крупной растрате по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса России и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления — пункты "а", "б" части 4 статьи 174.1. При этом обвинение предъявлено только по статье "Растрата". Оба банкира объявлены в международный розыск.

Следствие считает, что за два дня в Москве с 12 по 14 декабря 2017 года председатель правления "Промсвязьбанка" Дмитрий Ананьев вместе с братом Алексеем и неустановленными лицами растратили деньги в пользу компании "Промсвязь Капитал Б.В.". Конечным бенефициаром этой компании был Алексей Ананьев.

Противоправная деятельность братьев Ананьевых расследуется после заявления от "Промсвязьбанка" о хищении 102 миллиардов рублей. Расследуется несколько противоправных эпизодов в деятельности бывших собственников организации Алексея и Дмитрия Ананьевых. В их число входит и хищение кредитных досье, и 24 сделки купли-продажи ценных бумаг за день до введения к банке временной администрации.

 В мае 2019 года Арбитражный суд арестовал активы братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей.

С 15 декабря 2017 года "Промсвязьбанк" санируется через подконтрольный Банку России "Фонд консолидации банковского сектора". После санации было принято решение создать на основе организации банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

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