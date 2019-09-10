На складе под Нижним Новгородом взрываются бочки с маслом: двое пострадавших

Два человека пострадали на пожаре под Нижним Новгородом. Здесь горит склад с горюче-смазочными материалами. На складе взрываются бочки с маслом, горят металлический и кирпичный склады, а также три автомобиля на площадке. В тушении огня в промзоне Богородского района в километре от поселка Дружный будет задействован пожарный поезд.

На месте пожара разлилось горящее топливо, сообщает "Интерфакс". Не менее 5 тысяч квадратных метров – в огне. Пожар охватил пять строений. С огнем борются 116 пожарных и спасателей МЧС. Они стараются не допустить распространения огня.

Над местом пожара поднимаются густые клубы черного дыма. Дым виден в микрорайоне Щербинки, а также в противоположной части Нижнего Новгорода — микрорайоне Мещерское озеро.

Один из пострадавших на пожаре в Кудьминской промзоне с ожогами госпитализирован в Приволжский окружной медицинский центр.