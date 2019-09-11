В 2020 году на верфи в Крыму заложат два вертолетоносца

По сообщениям источников в кораблестроительной отрасли, в мае 2020 года на крымском судостроительном заводе "Залив" будут заложены два первых российских вертолетоносца (универсальных десантных корабля – УДК).

Водоизмещение каждого составит 15 тысяч тонн, передает ТАСС. Головной корабль будет готов к службе до 2027 года (год завершения текущей государственной программы вооружения).

УДК смогут нести на своем борту более десяти вертолетов различных классов. Кроме того, корабли будут оснащены доковой камерой для десантных катеров.