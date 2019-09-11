"Амур" потерпел очередное поражение в чемпионате КХЛ

Двумя матчами начался игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В Хабаровске "Амур" проиграл "Барысу" из Нурсултана 1:3, а во Владивостоке челябинский "Трактор" с таким же результатом победил местный "Адмирал".

"Амур" первым добился успеха за счет броска Игоря Руденкова. Но гости ответили голами Романа Старченко, Эрик Тангрейди и Никиты Михайлиса. Последняя шайба была заброшена в пустые ворота. "Амур" потерпел четвертое поражение подряд и с одним очком занимает последнее, 12 место в Восточной конференции. У "Барыса" шесть очков и четвертое место.

По схожему сценарию прохода встреча между "Адмиралом" и "Трактором". Хозяева вышли вперед благодаря шайбе Юрия Козловского. Уральцы ответили точными попаданиями Лукаша Седлака и Ярослава Косова. Закрепил победу гостей Алексей Кручинин точным броском по пустым воротам. "Трактор" победил 3:1, набрал 7 очков и вышел на третье место. "Адмирал" с четырьмя очками занимает девятую позицию на Востоке.