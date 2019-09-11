Мать из Иркутской области рассказала, как избавилась от новорожденного малыша. Видео

Следственный комитет предъявил обвинения женщине, убившей своего новорожденного ребенка, об этом в среду, 11 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства по Иркутской области.

В феврале текущего года около свалки в поселке Юрты Тайшетского района был обнаружен погибший ребенок. Экспертиза установила, что малыш родился живым и умер от переохлаждения.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка", была установлена 42-летняя местная жительница.

Следствие установила, что женщина – мать двоих детей, родила ребенка дома, однако, из-за сложного финансового положения, избавилась от него сразу после родов.

Обвиняемая рассказала стражам порядка о совершенном ею преступлении в ходе следственного эксперимента на месте трагедии.