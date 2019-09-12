Верховный суд отменил решения о продлении ареста экс-губернатора Хорошавина

Президиум Верховного суда РФ в среду отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина, начиная с предварительного следствия и до вынесения приговора.

"Суд принял решение об отмене ареста", — сообщил ТАСС один из адвокатов бывшего губернатора. При этом он уточнил, что Хорошавин остается в заключении на основании вступившего в силу приговора. По его мнению, отмена ареста станет дополнительным аргументом защиты при рассмотрении апелляции.

Хорошавин был арестован в марте 2015 года. Тогда он удивил следователей своими богатствами: четыре квартиры в столичном регионе, шесть автомобилей, драгоценности, миллиард рублей наличными в разных валютах и даже ручка за 36 миллионов рублей.

В феврале 2018 года он был признан виновным во взятках и приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Внушительные сроки получили и посредники, через которых он прокручивал коррупционные схемы и собирал с предпринимателей дань за право работать в регионе.

Кроме того, Хорошавин является фигурантов еще одного дела — по фактам взяток при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска.

По его мнению, отмена ареста станет дополнительным аргументом защиты при рассмотрении апелляции.