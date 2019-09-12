Трамп обсуждает возможность назначения Помпео на место Болтона

Майк Помпео может стать новым советником президента США по национальной безопасности. Об этом сообщил телеканал "Си-эн-эн" со ссылкой на источники в Белом Доме.

По их словам, Трамп обсуждает данную возможность с другими сотрудниками администрации. По данным издания, в случае назначения нынешний госсекретарь займет одновременно обе должности.



Подобный случай не первый в истории США. Полвека назад Генри Киссинджер в течение двух лет занимал пост госсекретаря и советника по нацбезопасности, передает телеканал "Россия 24".