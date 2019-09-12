Чиновница сбила ребенка и требует 100 тысяч за царапины на машине

Мурманская экс-чиновница на машине сбила 13-летнего ребенка. Несмотря на полученные травмы, школьника признали виновным в дорожно-транспортном происшествии.

Инцидент произошел год назад. Ребенок на велосипеде выехал на главную дорогу со второстепенной, затем попал под машину женщины. В результате ДТП подросток получил перелом челюсти, а также сотрясение мозга.

Спустя год мурманская чиновница Лилия Хоруженко, являющаяся бывшим сотрудником регионального министерства образования, решила подать иск в суд с требованием возместить ей ущерб на сумму 100 тысяч. Родители подростка, в свою очередь, возмутились. На открытом заседании женщина рассказала, что ее иномарка получила повреждения — на машине остались царапины, также поломалось зеркало бокового вида.

Как рассказали НТВ родители ребенка, лечение их сына после аварии продолжается, потому они ничего не должны. Мальчик получил перелом челюсти, сотрясение мозга, в результате чего не может продолжить занятия хоккеем.

Пока состоялось только первое заседание, потому неизвестно, чем закончится данный процесс и на чью сторону встанет судья.

Ранее сообщалось, что в Томске мужчина на машине сбил щенка, принадлежащего 16-летнему подростку. Юноша, увидев случившееся, ударил по капоту машины, чтобы водитель отреагировал и съехал с собаки. В итоге владелец транспортного средства подал заявление в отношении подростка, обвиняя его в повреждении личного имущества.