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12 сентября 201920:38 Александр Евстигнеев

18 миллиардов и 4 года строительства: определены объемы восстановительных работ в Приангарье

18 миллиардов и 4 года строительства: определены объемы восстановительных работ в Приангарье

Более 18 миллиардов рублей выделено в общей сложности на ликвидацию последствий масштабного наводнения в Иркутской области. Восстановление разрушенного жилья, школ, больниц, дорог и инфраструктуры должно быть завершено в течение четырех лет. График и объемы работ в Приангарье обсуждались сегодня на заседании кабинета министров, которое провел Дмитрий Медведев.

Окраина города Тулун, берёзовая роща. Здесь строят 450 новых домов. Для пострадавших от наводнения. С участками по 15 соток. Школа, два детских сада, спортклуб.

"Участок хороший в плане геологии, геодезии. То есть, нормальный, достойный участок. Для подтопления он не подвержен этому", — говорит Владимир Ярмух, генеральный директор строительной компании.

Многоквартирные дома и коммунальную инфраструктуру начали ремонтировать сразу же, ещё в августе. Сейчас можно сравнить — было/стало. Дамба, водозабор, котельная, мост через реку Ия. Участвуют с десяток профильных министерств.

"В рамках поручения президента была подготовлена специальная программа, в которой заложены меры по дальнейшей ликвидации последствий вот этих разрушительных паводков. В рамках этой программы будем завершать аварийно-восстановительные работы, проводить капитальный ремонт, строительство", — сказал Медведев.

Госпомощь выделяют малому и среднему бизнесу. Сельхозпредприятиям, у которых наводнение просто утопило поля и пастбища.

Для того, чтобы восстановить Тулун, Нижнеудинск, Тайшет, в общей сложности было выделено 18 миллиардов рублей. Причём, в регион эти деньги направили максимально быстро — люди нуждались в материальной помощи, в единовременных пособиях. Чтобы либо начать ремонтировать пострадавшее жильё, либо начать строить новое, если оно было полностью разрушено стихией.

Жильё взамен разрушенного уже получили 350 семей. По системе государственных сертификатов. Кто-то купил квартиру здесь же, кто-то переехал в другие города Иркутской области. У тех, кто предпочёл "чуть позже", зато новостройку, есть возможность подобрать проект именно под нужды своей семьи.

"Мы приняли решение метр-метр возмещать утерянное жильё. Вне зависимости от того, есть ли у вас вторая собственность. Безусловно, при строительстве жилья мы учитываем разные факторы. Есть, как минимум, три вида жилых домов, из которых гражданин может выбирать", — говорит Виталий Мутко, зампред правительства, председатель комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

На полное восстановление пострадавших районов требуется 40 миллиардов рублей. Деньги не только из бюджета. Часть затрат возьмут на себя крупные госкомпании. Кто построит школу, кто больницу — 211 объектов.

Программу правительство утвердило сегодня.

"Если что и делать, то делать самым лучшим образом, то есть восстанавливать инфраструктуру, делая ее более современной и более удобной. Все работы должны быть завершены в 2023 году", — уточнил премьер-министр.

Эта школа в Нижнеудинске в День знаний приняла детей, словно и не было никакого удара стихии. А в этом детском саду ещё продолжается ремонт.

"Скорей бы это все, конечно, закончилось, чтобы у нас хорошее здание сделали, и с новыми силами в новый садик приняли бы детей, чтобы они радовались", — пожелал Игорь Башарин, рабочий.

После наводнения Тулун получил шанс не просто восстановиться — сделать шаг вперёд. Здесь создадут территорию опережающего развития. Это значит — новые инвестиции, новые производства и новые рабочие места.

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