Зеленский одобряет присутствие миротворцев только на границе Украины и России

Киев считает, что миротворцы в Донбассе могут присутствовать только на украинско-российской государственной границе.

Как передает "Интерфакс", об этом проинформировал мировую общественность президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии.

Он подчеркнул, что осторожно относится к присутствию миротворцев на Донбассе, так как не хочет, чтобы там повторился сценарий Абхазии или Приднестровья.

Зеленский отметил, что выступает против того, чтобы миротворцы встали на линии соприкосновения ВСУ и ополченцев и выступает за их развертывание на границе Украины и России.