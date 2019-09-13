Москва ответит на "циничное решение" Праги

В Министерстве иностранных дел России возмущены циничным решением властей Праги о переносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. В ведомстве сожалеют, что Чехия допустила подобное развитие событий, передает РИА Новости.

Как сообщалось, накануне по инициативе главы района Прага-6 Ондржея Коларжа члены райсовета, на территории которого расположен памятник советскому маршалу Ивану Коневу, после долгих дебатов пришли к выводу о необходимости переноса монумента в один из музеев и проведении конкурса на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году.

В МИД РФ подчеркнули, что принятое решение способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу и не останется без ответа.

Президент Чехии Милош Земан заявил ранее, что ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии, так как это символ памяти всех воинов Красной Армии, павших при освобождении Чехословакии в 1945 году.