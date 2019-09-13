Украинские военные хотят купить еще американских ракет

Вооруженные силы Украины планируют напрямую покупать у США противотанковые ракетные комплексы Javelin, пишет агентство ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Сколько ПТРК хотят приобрести ВСУ, не сообщается.

Ранее, Вашингтон одобрили передачу Киеву 35 противотанковых комплексов и 210 ракет к ним. Общая стоимость партии – около 47 миллионов долларов. Кроме того, 12 сентября стало известно, что правительство США одобрило Украине военную помощь в размере 140 миллионов долларов.

FGM-148 Javelin называют ПТРК третьего поколения. Это означает, что его ракета имеет систему самонаведения. После старта она резко набирает высоту после чего атакую бронемашину в крышу, где обычно самая слабая защита. Впрочем, не смотря на удобный принцип "выстрелил-забыл", радиус действия Javelin примерно вдвое меньше, чем у комплексов предыдущего поколения – всего 2500 метров.