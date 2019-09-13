В Петербурге восстановлено электроснабжение, прерванное после пожара на подстанции

Электроснабжение в Санкт-Петербурге, прерванное из-за пожара на трансформаторной подстанции, полностью восстановлено. Об этом сообщили в "Ленэнерго".

Само возгорание к данной минуте локализовано. Как отмечали в ранее в МЧС, из-за ЧП без света остались более 60 домов, в которых проживают порядка 20 тысяч человек.