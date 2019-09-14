Оппозиционер Гуайдо может быть связан с колумбийским наркокартелем

Власти Венесуэлы расследуют дело в отношении оппозиционера Хуана Гуайдо, которого подозревают в связях с колумбийской бандой. В испанской газете Pais появился снимок, на которой он изображен с членами Los Rastrojos ("Молодая поросль"). Это крупнейший наркокартель в регионе, передает телеканал "Россия 24".

По версии следствия, бандиты помогли Гуайдо пресечь в феврале границу с Колумбией, несмотря на то, что суд запретил ему покидать страну. Сам Гуайдо признал подлинность снимка, но при этом подчеркнул: он не знал, что с ним фотографирутся наркобароны.