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14 сентября 201913:49

Свадьба Богомолова и Собчак: подробности венчания и эротический танец

Венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова, прошедшее накануне, прокомментировал в своем телеграм-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, врио главы пресс-службы Патриарха Кирилла Владимир Легойда. По его словам, все церковные требования, предшествующие таинству, были соблюдены.

В частности, состоялась подробная беседа со священником о смысле венчания и христианском понимании семейной жизни. Кроме того, написал Легойда, Собчак и Богомолов письменно засвидетельствовали "не только искреннее желание сочетаться таинством Венчания, но и раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности".

Молодожены также подтвердили твердое намерение не совершать ничего подобного впредь. Верность же принесенным Богу обетам, добавил Легойда, как и после любого венчания, зависит прежде всего от самих людей, прибегших к церковному таинству.

Во время свадебного банкета Ксения Собчак исполнила для мужа эротический танец на сцене, раздевшись до нижнего белья, передает "Интерфакс". Сделала она это под песню Ирины Аллегровой "Войди в меня".

Накануне Ксения Собчак и Константин Богомолов сочетались браком в Грибоедовском ЗАГСе столицы, приехав туда на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Среди гостей молодоженов были Филипп Киркоров, Федор Бондарчук, Константин Эрнст с супругой, Рената Литвинова с певицей Земфирой, вдова Олега Табакова Марина Зудина, бывшая супруга Богомолова Дарья Мороз и бывшая жена Шнурова Матильда.


Ранее Ксения Собчак развелась с актером Максимом Виторганом. Их двухлетний сын будет носить двойную фамилию Виторган-Собчак.

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