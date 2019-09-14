Смертельное ДТП: в протараненном грузовиком автобусе было 35 человек

В автобусе "ПАЗ", столкнувшемся лоб в лоб с грузовиком MAN в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области, находились 35 человек, включая водителя. Такие данные приводит Главное управление МВД России по региону.

В результате аварии погибли семь человек, 28 получили травмы. Автобус предположительно не был оборудован ремнями безопасности, передает ТАСС со ссылкой на представителя регионального главка МВД.

Один из пострадавших — мальчик 2012 года рождения, у него тупая травма живота и ссадина лица, его состояние не является критическим, рассказали в правительстве области. Ребенок находится в больнице.

Среди семи погибших — пять женщин и двое мужчин, это водители столкнувшихся транспортных средств. В грузовике MAN ехал только водитель. По информации ГИБДД, аварию спровоцировал водитель грузовика MAN: он выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим ему навстречу автобусом.

Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило по факту аварии уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, возбудило Следственное управление Управления МВД по Ярославской области.

Минздрав РФ держит ситуацию с пострадавшими в ДТП в Ярославской области на контроле. По сообщению ведомства, об эвакуации пострадавших в федеральные медучреждения в данный момент речи не идет — региональный Минздрав справляется собственными силами.