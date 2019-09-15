Англичанин Оливер рассудит "Зенит" и Лион" в Лиге чемпионов

На матч первого тура группового раунда Лиги чемпионом между санкт-петербургским "Зенитом" и французским "Лионом" назначена английская бригада судей. Главным арбитром встречи станет Майкл Оливер. Об этом сообщил официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Помогать Оливеру будут его ассистенты – Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Резервным арбитром назначен Андре Марринер. Крейг Поусон выступит в роли видеопомощника главного арбитра.

Напомним, что матч между "Зенитом" и "Лионом" состоится 17 сентября на поле французского клуба. Встреча начнется в 19:55 по московскому времени.