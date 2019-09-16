Виктор Гончаренко: после паузы на сборы не чувствуешь состояние команды

В матче девятого тура российской премьер-лиги ЦСКА на выезде обыграл "Тамбов" со счетом 2:0. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"В первом тайме у нас мало что получалось, но мы по чуть-чуть наращивали преимущество, заработали пенальти. Не забили его, но это не выбило из колеи, продолжили оказывать давление, – приводит лова Гончаренко пресс-служба ЦСКА. – Путем замен удалось еще взвинтить темп. Судьбу матча решил отличный удар Бистровича. После паузы на сборы не чувствуешь состояние команды. Мы одержали победу, довольны этим и идем вперед. Ложка дегтя – травмы и дисквалификации, но будем с этим справляться".

Напомним, ЦСКА одержал третью победу кряду и с 19 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Тамбов" расположился на 16-й строчке, имея в активе пять очков. В следующем туре РПЛ армейцы 22 сентября примут "Краснодар", а подопечные Александра Григоряна днем ранее сыграют с "Ростовом".