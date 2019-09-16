Путин и Эрдоган начали закрытую встречу

Президент России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в президентском комплексе "Чанкая" в Анкаре, где позднее 16 сентября пройдет трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием лидеров России, Ирана и Турции.

Как передает "Интерфакс", Путин и Эрдоган общаются в режиме тет-а-тет. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если главы двух стран посчитают необходимым, то к переговорам присоединятся участники российской и турецкой делегаций.

Москву в Анкаре представляют помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, руководитель российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак, а также специальный представитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.