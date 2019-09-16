Хет-трик Капризова помог ЦСКА обыграть "Локомотив".

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем в Казани, где "Ак Барс" обыграл череповецкую "Северсталь" 4:3. В Москве обладатель Кубка Гагарина ЦСКА выиграл у ярославского "Локомотива" 5:2. В составе победителей трижды отличился Кирилл Капризов.

"Северсталь" вышла вперед на пятой минуте после броска Адама Лишко. Но еще до первого перерыва казанцы отыгрались благодарю точному броску Игоря Ожиганова. Во втором периоде Артем Галимов вывел "барсов" вперед, а Патрик Кормье развил успех – 3:1. В третьем периоде Даниил Вовченко сократил отставание, но Станислав Галимов в четвертый раз зажег красный свет за воротами гостей. Вадим Кудако забросил шайбу в ворота казанцев. Но спасти игру "Северсталь" не смогла "Ак Барс" выиграл 4:3 и пролл победную серию до четырех встреч.

ЦСКА уже на второй минуте смог распечатать ворота "Локомотива". Отличился олимпийский чемпион Кирилл Капризов. Стефан Да Коста счет сравнял, но армейца Сергей Калинин и Кирилл Капризов ответили двумя шайбами. Во втором периоде Якуб Накладал отыграл один гол. В третьей 20 минутке Михаил Григоренко забросил четвертую шайбу. Стефан Да Коста забросил еще одну шайбу, но видеоповтор показал, что нападающий подыграл себе рукой. Гол был отменен. Гости сняли вратаря и получили пятую шайбу в пустые ворота. Свою третью шайбу в матче забросил Кирилл Капризов.