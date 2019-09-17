Мировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов

После того, как Саудовская Аравия сократила добычу нефти, мировые цены на черное золото взлетели более чем на 15 процентов. Североморская нефтяная смесь марки Brent теперь стоит 69,27 доллара за баррель, нефть марки WTI — 62,66 доллара за баррель.

Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим в мире экспортером, сократила добычу нефти более чем в два раза – до 5,7 миллиона баррелей в сутки, передает РИА Новости. Ранее в сутки добывалось 9,8 миллиона баррелей.

Сокращение добычи связано с атакой беспилотников, из-за которой на двух крупнейших саудовских НПЗ произошли пожары. Для частичного восстановления потерь власти страны используют резервные месторождения.