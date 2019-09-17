Украинские оппозиционеры рассказали об уничтожении свободных СМИ в стране

Остановить расправу над независимой прессой — с таким призывом выступила украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь". Как говорится в заявлении, с каждым годом со свободой слова на Украине дело обстоит все хуже. Нападения на редакции газет и телекомпаний не расследуются, а нацсовет по телерадиовещанию назначил себя "цензором и палачом".

Каналы, чья политика отличается от официально признанной, оказываются под угрозой закрытия. Так, 5 сентября госструктура пообещала пойти в суд за разрешением на отзыв лицензии у телеканала NewsOne.

"Не осталось никаких сомнений, что против независимых телевизионных каналов — "112 Украина", NewsOne, ZIK — началась спланированная политическая кампания на уничтожение. В эту антидемократическую кампанейщину оказались втянуты различные институты государственной власти, суды и представители правящей политической партии", — цитирует заявление оппозиции телеканал "Россия 24".