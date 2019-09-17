Правительство поддержало законопроект об ограничениях на продажу алкоголя

Российское правительство в целом поддержало законопроект об ограничениях на продажу алкоголя. Спиртные напитки хотят запретить продавать в барах и залах, расположенных в жилых домах. При этом ограничения касаются заведений с зонами обслуживания до 20 квадратных метров, уточняет РИА Новости.

Депутаты от "Единой России", подготовившие законопроект, уточняют, что подобный запрет нужен для поддержания общественного порядка и обеспечения права граждан на отдых и тишину в местах проживания. Жалобы на нарушения порядка на территориях, где расположены кафе и бары, поступают от населения очень часто.

Кабмин "концептуально" поддержал проект, однако при этом было отмечено, что ограничение по площади зала может негативно сказаться на доходах добросовестных участников рынка и привести к снижению уровня конкуренции и предпринимательской активности, так как ряд заведений неминуемо закроется.

Может закрыться до 10 тысяч заведений по всей России. Прежде всего лишатся права на торговлю точки по продаже пива, так как им невыгодно расширять площадь помещения.

18 сентября законопроект будет рассмотрен комитетом Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.