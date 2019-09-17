Коэн спрогнозировал резкий скачок цен на нефть

Военные операции Соединенных Штатов с Ближним Востоком повлекут за собой резкий скачок цен на нефть. Об этом заявил ведущий эксперт Атлантического совета Ариэль Коэн в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

По мнению аналитика, ответ на атаку дронов, совершенный на нефтяные объекты Саудовской Аравии, приведет к резкому скачку цен на нефть, что отразится на экономике.



"Нефть по 200, даже 150 долларов за баррель вызовет тяжелейший мировой экономический кризис. Впоследствии цены могут упасть до 30-40 долларов за баррель. Мы это видели в 2008 году и 2014-м", — отметил он.

Колумнист Forbes считает, что в ближайшем будущем поднятие цен на нефть будет незначительным: "Brent будет порядка 75-80 долларов за баррель".

По словам Коэна, если не принимать экстренных мер, то ситуация значительно ухудшится из-за нанесенного ущерба.

"Пять миллионов баррелей убрали с рынка. Если это продлится шесть месяцев (реконструкция, починка, обеспечение безопасности) — удваивается цена на нефть. Если сегодня Brent по 67 долларов, то будет по 130 долларов за баррель. В Америке, по нашему сценарию, увеличивается безработица на миллион человек и падает валовой продукт где-то на 1,5-2 процента. Начинается глобальная рецессия", — продолжил эксперт.

"На этом деле Трамп может проиграть выборы, потерять власть в 2020 году", — заключил он.