Лукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не выйдет

Во время встречи с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом президент Белоруссии высказал мнение, что без участия США конфликт на востоке Украины урегулировать не получится.

Лукашенко заявил, что "это — азбука дипломатии", сообщает РИА Новости.

"Если не получается у переговорщиков что-то, то надо включать новые силы, новые идеи должны появиться", — отметил президент Белоруссии.

"США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта", — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Джоном Болтоном (который занимал пост советника президента США по нацбезопасности) заявил, что Киев был бы рад присоединению США к "нормандскому формату"