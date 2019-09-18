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Арктика – территория открытий 12 минут назад

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18 сентября 201908:31

ПОРА: судоходство, рыбоводство и туризм – основа развития Карелии

Судоходство, рыбоводство и туризм должны стать основными драйверами развития Карелии в рамках стратегии "Арктика-2035". Так считают участники заседания дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) — совместной стратегической сессии с Минвостокразвития России и правительством Республики Карелия, посвященной стратегии развития АЗРФ до 2035 года. Она прошла в Национальной библиотеке Республики Карелия в Петрозаводске 17 сентября 2019 года.

На мероприятии представители власти, общественности и бизнеса обсудили ключевые проблемы и перспективы развития районов Карелии, которые входят в Арктическую зону Российской Федерации.

"По поручению главы государства мы приступили к подготовке новой арктической стратегии, которая определит будущее 9 регионов на 15 лет вперед. Главные вопросы — как обеспечить повышение качества жизни людей в арктической зоне, как ускорить экономический рост на территориях, которые в нее входят, как обеспечить условия для развития малого и среднего бизнеса. Также важно обеспечить сохранность экосистем. Неправильно принимать решения по этим вопросам, не посоветовавшись с представителями бизнеса, которые ведут деятельность в непростых арктических условиях, экспертами, представителями коренных народов", — сказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Он отметил, что в свете развития цифровой экономики очень интересен карельский проект по созданию на севере центров обработки данных, который начал реализовывать Петрозаводский государственный университет. Комментируя тему сложности оказания медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах Карелии, он сообщил, что в ближайшее время Минвостокразвития России представит стимулы для привлечения врачей в регионы АЗРФ.

"Порт в Беломорске, развитие рыбоводства и разведения биоресурсов в Белом море и арктический туризм — вот три кита, на которых строится стратегическое планирование, подготовка и реализация инвестиционных проектов в Карелии на основе государственно-частного партнерства. Находясь на стыке Арктической зоны и Евросоюза, Карелия имеет все шансы реализовать эти амбициозные проекты в рамках долгосрочной стратегии — 2035", — отметил заместитель главы Карелии, постоянный представитель республики при президенте Российской Федерации Владимир Тимофеев.

Он рассказал о том, что эти три направления взаимосвязаны. Порт в Беломорске — это не только транспортный узел, соединяющий железнодорожную и автомобильную инфраструктуры, но и важная база перевалки грузов из Арктики в бассейн Балтики и Волги, а организация пассажирских перевозок по маршруту "Беломорск — Соловки" является перспективным направлением арктического туризма. Рыбоводные хозяйства Карелии реализуют инвестиционные проекты по выращиванию и переработке рыбы с ежегодным объемом до 500 тонн в год не только в пресной воде, но и на Белом море, сообщил Тимофеев.

"Сегодня много говорили об уникальном карельском щебне. Это лучший камень, который должен использоваться в рамках нацпроектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Комфортная среда". Есть исследования, что для верхней подушки дорог именно карельский габбро-диабаз является оптимальным минералом. Но мы сегодня проигрываем другим регионам за счет логистики. Имея самую низкую цену тонны щебня на карьере, за счет железнодорожной перевозки мы получаем самый дорогой щебень на территории СЗФО. Наибольшее количество месторождений находится на берегу Белого моря, и конечно же, нужно развивать водную логистику, чтобы щебень попадал в другие регионы по воде", — отметил заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

В то же время инфраструктура Беломорско-Балтийского канала нуждается в модернизации, чтобы обслуживать возрастающие грузопотоки, сказал первый заместитель руководителя администрации предприятия Константин Тимонин. Он предложил включить Беломорканал в состав Северного морского пути. По его словам, это может стать одним из важнейших факторов развития севера Карелии. Портовая и судоходная инфраструктура также поможет развитию туризма, рассказала начальник управления по туризму республики Екатерина Биктимирова. Сейчас на водных маршрутах работают суда 1980-х годов постройки, техническое состояние которых далеко от идеала, а когда-то действовавшие порты непригодны для использования. В то же время существует большой потенциальный спрос на туристические маршруты, включающие плавание по территории Карелии, пояснила она.

Уникальные свойства карельского камня и его потенциал для экономики республики отметили сразу несколько выступающих. Помимо щебня, как в России, так и за рубежом велик спрос на карельский гранит и мрамор. Андрей Иванов, заместитель директора компании "МПК-Инвест", рассказал о создании инновационных систем отопления на теплоаккумуляторах из местного талькового камня.

Старший научный сотрудник лаборатории генетики Института биологии Карельского научного центра РАН Сергей Коломейчук отметил важность научной составляющей в стратегии. Он выразил благодарность ПОРА за финансовую поддержку исследования нарушений сна у детей в Карелии.

Модератор мероприятия, координатор программ ПОРА Александр Стоцкий представил сайт www.arctic2035.ru, с помощью которого внести свои предложения для рассмотрения на предмет включения в стратегию может любой житель Карелии и других регионов России. Предложения можно отправить через онлайн-платформу до 10 ноября.

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