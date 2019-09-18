"Брутальная бабища" Серафима Низовская пересмотрела роль мужчин в своей жизни

Серафима Низовская, которую зрители узнали и полюбили по сериалу "Молодежка" и другим популярным телепроектам, в актерскую профессию попала не сразу. После школы был год обучения на экономиста, но Серафима быстро поняла, что это не ее путь.

Затем была неудачная попытка поступить на актерский факультет и год работы официанткой, и только со второй попытки она поступила в театральный вуз Петербурга.

После его окончания актриса переехала в Москву, где ее взяли в театр "Станиславский", кроме того, начались кастинги, пробы, работа на телевидении.

Однажды, когда режиссер предложил ей роль трепетной девушки, которая возвращает веру в любовь разочаровавшемуся после предательства мужчине, Низовская изумилась.

"Вы что, не знали, что я – брутальная бабища, а не наивная и трепетная девушка?" – спросила она режиссера. Но он настоял на своем, и роль ей вполне удалась.

Однако в женской судьбе самой Серафимы разочарования в отношениях с мужчинами следовали одно за другим.

Актриса признается, что влюбчива. Первый раз она вышла замуж после двух месяцев знакомства. Казалось, все будет хорошо: поженились, купили хорошую квартиру, родился сын, а потом союз распался.

Второй раз Серафима вышла замуж за актера Виталия Кудрявцева. В этом браке тоже родился сын. Но и с ним, говорит актриса, она наступила на те же грабли, что и с первым мужем.

Теперь, признается Низовская, она пересмотрела роль мужчины в своей жизни.

Какие отношения были у Низовской с футболистом Андреем Аршавиным – одноклассником по спортивной школе? Почему отношения матери и отца актриса называет "нестандартными"? Что помешало ее планам уехать жить в Германию, и правда ли, что второй брак распался из-за Марии Куликовой?

Об этом и не только Серафима Низовская рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".