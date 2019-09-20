Гуайдо сфотографировался с главарем банды похитителей людей

Генпрокуратура Венесуэлы представила новые фото, на которых лидер оппозиции Хуан Гуайдо в компании наркоторговцев из Колумбии, причем в том числе — с одним из предполагаемых главарей группировки, которая занималась похищением людей.

Неделю назад в отношении ставленника Вашингтона Гуайдо начали расследование. Его подозревают в связях с колумбийской бандой, которая в феврале помогла Гуайдо пересечь границу с Колумбией, хотя суд Венесуэлы запретил ему выезжать из страны.

Зимой 2019 года Гуайдо при поддержке Вашингтона пытался устроить в Венесуэле госпереворот и свергнуть президента Николаса Мадуро, напоминает телеканал "Россия 24".