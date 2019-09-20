Киев пожаловался на деградацию антироссийских санкций

Санкции – это целостный механизм. Если лидеры государств, поддержавших ограничения против России, начинают посещать РФ, призывать вернуть Москву в"Большую восьмерку", приглашать представителей Крыма в ОБСЕ, то это говорит о распаде и деградации санкционного механизма. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайско, пишет агентство ТАСС.

Киеву особенно не нравится привязка санкций к "Минску", то есть снимать их планируют по мере выполнения договоренностей, объявил дипломат.

Напомним, первые антироссийские санкции были введены 17 марта 2014 года. Штаты объявили, что не согласны с действиями РФ во время политического кризиса на Украине. США запретили въезд на свою территорию 11 россиянам, среди которых оказались председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, тогда еще вице-премьер, а ныне генеральный директор "Роскосмоса", Дмитрий Рогозин, глава Крыма Сергей Аксенов.

В тот же день аналогичные санкции ввел Евросоюз. Только список получился вдвое больше – 21 человек.