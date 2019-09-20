Трамп объявил о новых санкциях против Ирана и готовности США к войне

В отношении Национального банка Ирана будут введены новые санкции, сообщил президент США Дональд Трамп во время переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, передает "Интерфакс".

Отвечая на вопрос журналиста о возможности применения военных мер против Ирана, Трамп заявил, что американцы "все готовы" к этому, передает РИА Новости.

Ранее власти США обвинили Иран в атаках на нефтяные предприятия Саудовской Аравии, которые были совершены 14 сентября. 10 беспилотников со взрывчаткой обрушились на предприятия нефтяной компании Saudi Aramco на востоке страны. В результате этого добыча нефти была сокращена более чем вдвое.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Однако в США заявляют, что не верят этому, и продолжают обвинять в нападении Иран.