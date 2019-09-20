Путина угостили "правильным" чаем

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков угостились хлебом, который был испечен в полевой хлебопекарне. Это произошло после завершения активной фазы командно-штабных учений "Центр-2019".

Путина и Жээнбекова сопровождали министр обороны России Сергей Шойгу, а также начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Прицепной хлебопекарный блок располагался неподалеку от командно-наблюдательного пункта. К окончанию учений выставили столы с угощениями, в числе которых были пироги, булки, караваи, а также другие хлебобулочные изделия, испеченные во время маневров. Рядом дымился самовар, на котором, как и положено по традиции, висели баранки.

Путин поинтересовался у пекарей, что бы они предложили ему отведать. Затем он вместе с Жээнбековым, а также военачальниками взяли по куску свежеиспеченного хлеба и по чашке чая. Российский лидер оказался доволен угощением. "Чай правильный", — отметил Путин. Ему подсказали, что в горячий напиток добавлен чабрец.

Чаепитие прошло "на ногах", сообщает ТАСС. Во время него глава российского государства отметил успешный характер прошедших учений. Также Герасимов рассказал анекдот про питание в армии. В завершение беседы Путин поблагодарил пекарей и пожал им руки. После этого лидеры двух стран посетили шатер красноармейцев, которые находились на учениях в качестве зрителей.