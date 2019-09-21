"Кого вообще волнует Украина?" WP рассказала о позиции Трампа

Действия США на Украине не имеют смысла, более того, они раздражают Россию, с которой следовало бы иметь хорошие отношения, считает американский лидер Дональд Трамп. и добавил: а сама Украина – кого она вообще волнует.

Трамп отказывается назначить конкретную дату встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя его помощники настаивают на такой необходимости. Вероятно, это связано с требованием Трампа и его адвоката и экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани разобраться с делом по газовой компании бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

Джулиани за год провел пять встреч с помощником украинского лидера Андреем Ермаком, посольство США в Киеве об этом проинформировано не было, наоборот, получало сведения от украинской стороны. Джулиани требовал дать ход расследованию по делу Байдена, выяснить, был ли сговор украинских властей в 2016 году с Демократической партией США, чтобы опорочить сотрудников предвыборного штаба Трампа. Взамен предлагается возобновление воееной помощи размером в четверть миллиарда долларов и встреча с Зеленским.

Байден имеет все шансы быть выдвинутым кандидатом в президенты США от Демократической партии. Это самый сильный соперник Трампа на предстоящих выборах 2020 года, сообщает The Washington Post.